Zwei Schülerinnen aus Solingen infiziert : Gesamter Abi-Jahrgang muss wegen Delta-Variante in Quarantäne

Ein Test brachte Gewissheit: zwei Schülerinnen in Solingen haben sich mit der Delta-Variante des Virus angesteckt, nun werden rund 250 Personen kontaktiert und müssen in Quarantäne.(Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Solingen Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Bei zwei Abiturientinnen der August-Dicke-Schule wurde die Delta-Variante des Coronavirus festgestellt. Nun muss der ganze Abi-Jahrgang der Schule zwei Wochen in Quarantäne.

Die Hoffnung erwies sich am Ende als vergebens: Weil sich zwei Abiturientinnen der August-Dicke-Schule (ADS) mutmaßlich bei einem Mallorca-Urlaub mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert haben, müssen nun insgesamt 85 Schüler des ADS-Abi-Jahrgangs für 14 Tage in Quarantäne. Das hat die Stadt Solingen am Mittwoch bekannt gegeben und gleichzeitig angekündigt, in den kommenden Tagen rund 250 Personen kontaktieren zu wollen, die sich bei den Schülerinnen angesteckt haben könnten.