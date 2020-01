Deborah Breuer ist neue Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren : „Wir wollen etwas für Solingen bewegen“

Solingen Die klingenstädtischen Wirtschaftsjunioren haben mit Deborah Breuer eine neue Vorsitzende. Für die 27-jährige Diplom-Finanzwirtin ist der Erhalt beziehungsweise der Neubau einer Eissporthalle eine Herzensangelegenheit.

Gleichzeitig findet an diesem Wochenende zwar die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Berlin statt. Doch die Kreissprecherin sieht in diesem Fall ihren Platz am Zöppkesmarkt-Stand. „Nach Berlin werden aber andere Solinger fahren, ich beteilige mich dagegen an der Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren vom 15. bis 17. Mai in Siegen“, kündigt Breuer an.