Polizeieinsatz in Solingen Dealer verrät sich mit Luftpistole selbst

Ein 55 Jahre alter Mann hat am Montagabend in der Solinger Innenstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst – und sich darüber hinaus im übertragenen Sinne auch noch selbst ins Knie geschossen. Denn nur weil der Mann in seiner Wohnung Schüsse aus einer Luftpistole abgegeben hat, ist die Polizei bei der späteren Durchsuchung der Wohnung auf 50 Gramm Heroin gestoßen, so dass am Ende die Handschellen klickten.