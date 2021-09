Solinger vor Gericht : Dealer mit „Drogenhöhle“ verurteilt – Entzug in Haft

Dealer mit „Drogenhöhle“ verurteilt – Entzug in Haft

Solingen/Wuppertal Eine heftige Strafe für den 51-jährigen Solinger, der am Schlagbaum in einem Einfamilienhaus nicht nur Rauschgift, sondern auch Waffen gehortet hatte, war voraussehbar. Bei seiner Festnahme war er zudem auf Bewährung.

Eine heftige Strafe für den 51-jährigen Solinger, der am Schlagbaum in einem Einfamilienhaus nicht nur Rauschgift, sondern auch Waffen gehortet hatte, war voraussehbar. Schon zweimal war er wegen Drogenbesitzes vom Amtsgericht verurteilt worden, seit 2018 nach Verbüßung einer Zweidrittelstrafe auf Bewährung wieder draußen. Im Januar 2020 schneite ihm unerwartet die Polizei ins Haus auf den Spuren eines ehemaligen Mithäftlings und Freundes. Der hatte auf die Namen von über vierzig Verstorbenen teure Online-Käufe auf Kredit getätigt. Jetzt wollte der Betrüger auf dem Parkplatz gegenüber bei einem Testkäufer einen hochpreisigen Werkzeugkasten im Wert von 480 Euro zu Bargeld machen. Im Haus des Angeklagten hatte der Freund seine Beute zum Verkauf zwischengelagert. Die Ermittler fanden dann eben nicht nur diese Teile.

In einer „Drogenhöhle“ – so der Richter am Landgericht – waren über drei Stockwerke kiloweise Marihuana und Amphetamin verteilt. Dazu fand man ein Kettenwürgegerät sowie Stich- und Schusswaffen, von denen drei auf der Verbotsliste stehen. Teilweise ist ungeklärt, welche davon ihm gehörten – das Haus sei immer voll mit Freunden aus dem Milieu gewesen.