Positive Unternehmensbilanz : Zwilling setzt auf „made in Solingen“

Am Solinger Standort zwischen Grünewalder-/Lüneschlossstraße sind rund 700 Mitarbeiter beschäftigt. Foto: Peter Meuter

Solingen Mit einem Umsatz in Höhe von 645 Millionen Euro hat Schneidwarenhersteller Zwilling Küche das Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen. In der Klingenstadt beschäftigt Zwilling rund 700 Mitarbeiter, bei Jaguar/Tondeo sind es 180.

Zwilling pflegt die hochwertige Marke, und auch „made in Solingen“ ist der zur Neusser Werhahn-Gruppe zählenden Solinger Aktiengesellschaft weiter sehr wichtig, erklärt der Vorstandssprecher von Werhahn, Paolo Dell’Antonio. „Wir sind mit dem Standort Solingen eng verbunden, das wird auch so bleiben“, versichert Dell’Antonio, der mit dem Geschäftsergebnis 2019 des führenden Schneidwaren-Herstellers zufrieden ist.

Zumal im Kerngeschäft, auch durch positive Währungseffekte, ein Zuwachs von einem Prozent verbucht werden konnte. Zwilling Küche erreichte somit einen Umsatz in Höhe von rund 645 Millionen Euro.

Info Vorstandswechsel bei Zwilling Küche Wechsel Der langjährige Technik-Vorstand der Zwilling J. A. Henckels AG, Dr. René Schmitz, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Seinen Posten übernimmt Dr. Alexander Gulden. Der erfahrene Manager wird zum 1. August dieses Jahres in den Vorstand bestellt. Nach einer Einarbeitungszeit wird er das Ressort von Dr. René Schmitz übernehmen, der zum 31. Oktober 2020 aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

Sprecher des Vorstands von Zwilling Küche ist weiter Dr. Erich Schiffers.

Wichtigster Auslandsmarkt des im Juni 1731 gegründeten klingenstädtischen Unternehmen bleibt weiter China – obwohl gerade hier „spürbare Umsatzeinbußen“ sowie Rückgänge im Sondergeschäft durch Kundenbindungsprogramme zu verzeichnen waren. „Wir haben viel in IT-Systeme vor allem auch in China investiert. Das trägt nun Früchte“, sagt der Werhahn-Vorstandssprecher.

Die Neusser Unternehmensgruppe ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Baustoffen und Konsumgütern erfolgreich unterwegs. 2019 wurde ein konsolidierter Umsatz von 3,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. „Wir sind gut aufgestellt und profitieren von der Diversifikation“, sagt Paolo Dell’Antionio.

Alexander Gulden (l.) wird neuer Technik-Vorstand bei Zwilling. Foto: Zwilling J.A. Henckels AG

Gleichwohl hat sich insbesondere im Konsumgüterbereich das Informations- und Kaufverhalten verändert. Der stationäre Handel verzeichnet Umsatzeinbußen, dagegen setzt der Online-Handel sein dynamisches Wachstum fort. Der Anteil des Bereichs E-Commerce am Zwilling Gesamtumsatz lag 2018 bereits bei 27 Prozent. „Der Wert ist weiter gestiegen“, sagt der Werhahn-Vorstandssprecher. Er freut sich über ein moderates Umsatzplus für Zwilling Küche auf dem US-Markt. Wachstumstreiber seien neben den selbst betriebenen Shops auch hier vor allem Online-Verkäufe gewesen.

Eine positive Konsumstimmung in Deutschland, China und Großbritannien erwies sich in der Sparte Zwilling Beauty als Umsatztreiber und sorgte unter dem Strich am Jahresende für einen Umsatz in Höhe von 85 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren in diesem Segment 84 Millionen Euro erreicht worden.

Den Umsatz aus dem Vorjahr mit knapp 23 Millionen Euro erneut erzielt haben die Anbieter von professionellen Haarschneide- und -stylingartikeln – Jaguar und Tondeo. Ein Markenrelaunch der Friseurmarke Tondeo sowie die Einführung von Produktneuheiten hätten laut Paolo Dell’Antonio in Deutschland für eine positive Geschäftsentwicklung gesorgt. Die Marke Jaguar war vor allem in den Exportregionen USA, Indien und Arabien erfolgreich. Jaguar/Tondeo beschäftigen an der Ketzberger Straße 180 Mitarbeiter.

Gut 700 Beschäftigte zählt dagegen Zwilling auf dem Unternehmensgelände zwischen Grünewalder-/Lüneschlossstraße in Höhscheid. Weltweit sind es rund 3000. Wegen der Corona-Pandemie war zunächst die Belegschaft überwiegend in Kurzarbeit. „Zum Teil ist diese aber wieder aufgehoben. In absehbarer Zeit wird die Kurzarbeit beendet“, kündigt Paolo Dell’Antonio im Gespräch mit unserer Reaktion an. Wann genau, darüber gab es am Donnerstag keine konkreten Angaben. Der Blick in die Auftragsbücher gestalte sich aber positiv. „Wir werden auch neue Produkte an den Markt bringen“, so der Vorstandssprecher.