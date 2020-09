Verbraucherberatung Solingen zu Reisen in Corona-Zeiten : „Keiner will die Verantwortung tragen“

„Keiner will die Verantwortung tragen“

Verbraucherberatung Solingen zu Reisen in Corona-Zeiten

Dagmar Blum ist Leiterin der Verbraucherberatung am Werwolf. Foto: Fred Lothar Melchior

Mitte Dagmar Blum, die Leiterin der Verbraucherberatung in Solingen, und ihr Team informieren über das mitunter komplizierte Reisen in Coronazeiten.

Auf eigenes Risiko: Urlaubsreisen können gefährlich sein – auch für den Geldbeutel. Gut zwei Wochen vor Beginn der Herbstferien erinnert die Verbraucherzentrale daran, dass in Zeiten der Pandemie vieles anders ist. Und dass zahlreiche Kunden von Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften immer noch auf Erstattungen für ausgefallene Urlaube warten.

„Das sind sehr, sehr viele“, berichtet Dagmar Blum, die Leiterin der Solinger Beratungsstelle am Werwolf. Vor einer Woche beriet sie selbst im Rahmen der landesweiten Corona-Hotline der Verbraucherzentrale in Düsseldorf. Ihr Eindruck: „Manche Kunden warten seit drei Monaten auf ihr Geld. Dabei ist die Grundlage für die Rückzahlungsansprüche klar: Bei Pauschalreisen liegt die Frist bei 14 Tagen, bei Flugreisen bei einer Woche.“

Corona-Hinweise Die Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf hat montags bis freitags eine Corona-Hotline geschaltet (9 bis 15 Uhr): 0211/33995845. Außerdem gibt es auf der Homepage zahlreiche detaillierte Infos.

Beratungen Wegen der Pandemie hat die Niederlassung der Verbraucherzentrale am Werwolf ihre Arbeitsweise geändert: Für einen Besuch muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. Auch Folgeberatungen finden fast alle telefonisch statt. Die offene Sprechzeit bei der Schuldnerberatung, die früher an Donnerstagen angeboten wurde, gibt es nicht mehr.

„Das betrifft alle“, erläutert Blum. „Fluggesellschaften wie Ryan Air ebenso wie TUI, Dertour und FDI oder die Anbieter von Kreuzfahrten. In der Regel haben die Kunden noch gar keine Antwort oder werden an die Vermittler wie Opodo verwiesen. Dann schiebt es der eine auf den anderen.“ Das sei ähnlich wie bei ausgefallenen Konzerten oder Veranstaltungen: „Keiner will die Verantwortung übernehmen.“