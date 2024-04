Spielmöglichkeiten, Natur, Kinderteller Das sind Solingens kinderfreundlichste Restaurants

Solingen · Immer häufiger ist zu hören, dass Gastronomen keine Kinder mehr in ihren Räumlichkeiten zulassen. Doch in Solingen gibt es noch Lokale, für die Kinder willkommene Gäste sind. Welche das sind und was genau sie tun.

06.04.2024 , 08:15 Uhr

Domenica Priore hat für die Kinder ihrer Gäste eigens ein Spielzimmer eingerichtet. Foto: Alexandra Rüttgen