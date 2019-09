Theater Wohlgemuth : Das Sams kommt jetzt im Doppelpack

Solingen Die Theatergesellschaft Wohlgemuth führt wieder „Eine Woche voller Samstage“ auf – nur am Freitag nicht.

Karten „Eine Woche voller Samstage“ erleben Kinder für sechs Euro, Erwachsene für acht Euro. Vorverkaufsstellen gibt es unter anderem in Ohligs (Optik Akustik Stock, Buchhandlung Kiekenap) und in Wald (Bücherwald), telefonisch bei Wohlgemuth-Mitgliedern unter 0212 / 60771 und 0212 / 77000 sowie unter www.solingen-live.de (teilweise plus Vorverkaufsgebühr).

Neben dem runden Dutzend Kinder und Jugendliche treten unter anderem Jan Stöcker als „Sams-Papa“ Taschenbier und Birgit Schoening als Frau Rotkohl auf. Mit Philippe Picard als Schuldirektor wird die Besetzungsliste sogar international: Der Franzose, der schon in seiner Heimat Theater spielte und seit kurzem in Solingen lebt, suchte Anschluss an eine Gruppe. Rosi Müller: „Er ist für unseren Verein eine Bereicherung. Er spielt nicht nur, sondern packt auch mit an.“

Die ersten Vorführungen gibt es am 30. September sowie am 1. und 2. Oktober. Dann kommen Kindergarten-Gruppen in die Cobra. Spielleiterin Rosi Müller hat den Betreuerinnen bereits das Rollenbuch geschickt: „Die Kindergärten bereiten sich damit auf den Besuch vor.“ Das ist bei den folgenden Vorstellungen für jedermann weniger nötig. „Zwei Drittel der Wochenendbesucher kennen das Sams“, ist Rosi Müller überzeugt. Sie können das Wesen mit der Rüsselnase und den Wunschpunkten am 3. Oktober (15 Uhr), 5. Oktober (17 Uhr) und 6. Oktober (11 und 15 Uhr) wiedersehen.