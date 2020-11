Interview Karen Leiding : Neues Angebot startet Ende November

Sportbund-Geschäftsführerin Karen Leiding (r.) mit einer Schatztruhe für Exkursionen. Magdalene Möhring hält eine Urkunde für den Bewegungsparcours. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Die Geschäftsführerin des Solinger Sportbundes über Einschränkungen in Coronazeiten und den Sanierungsstau in Sporthallen. Die sind teilweise noch auf einem Stand wie vor 30 Jahren.

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Solinger Sportbund“ ?

Leiding Zum einen sind wir – mit fast 140 Vereinen – der Dachverband des organisierten Sports in der Klingenstadt. Seine Interessen vertrete ich beispielsweise im Sportausschuss sowie – über den Stadtjugendring – als Vertreterin der Jugendverbände im Jugendhilfeausschuss. Zum anderen bieten wir als Außenstelle des Sportbildungswerk LSB NRW pro Jahr mehr als 200 Kurse an. Das Sportbildungswerk ist sozusagen die VHS des Sports. An den Kursen nehmen jährlich rund 2000 Solingerinnen und Solinger teil.

Info Viele Aufgaben, viele Angebote Zur Person Karen Leiding (41) leitet seit 2004 die Geschäftsstelle des Solinger Sportbunds Am Neumarkt. Die Diplom-Sozialpädagogin steht außerdem mit dem weiteren Geschäftsführer Christopher Winter dem Verein vor. Leiding ist gebürtige Solingerin. Sportbund Der Verein steht in pandemiefreien Jahren hinter einer bunten Palette von Angeboten und Veranstaltungen – von der „Familienzeit“ bis zur Sportgala. Die Solinger Sportvereine sind durch ihre Mitgliedschaft im Landessportbund auch Mitglied des Vereins und zahlen Beiträge. Einnahmen gibt es auch durch zweckgebundene Zuwendungen für Projekte, etwa für die Integrationsarbeit. Informationen Sportangeboten in Solingen finden sich in der „Solingen SportApp“ im App Store und bei Google Play sowie auf der Homepage. www.solingersport.de

2020 mussten Sie die Kurse wegen der Pandemie aber zweimal unter- oder abbrechen.

Leiding Wegen des Corona-Virus haben wir schon vor den Osterferien beschlossen, alle Kurse abzusagen und Teilbeträge zu erstatten. Als es dann im Mai weiterging, mussten für einige Kurse andere, größere Räume gesucht oder Gruppen geteilt werden. Einige Kursleiter haben zudem kreative Auswege gefunden.

Indem sie sich mit ihren Gruppen im Internet getroffen haben?

Leiding Dort auch – etwa über die Video-Plattform Zoom. Da fehlt aber die soziale Komponente. Andere Leiterinnen und Leiter sind auf Sportplätze ausgewichen oder mit ihren Gruppen in die Wälder gegangen. Als Ausgleich für die ausgefallenen Stunden haben wir auch, was wir sonst nicht machen, Kurse in den Sommerferien angeboten. Als Solinger Sportbund haben wir zusätzlich mit zehn Vereinen das Projekt „Sport im Park“ über den Sommer größer ausbauen können. Die 16 Sportangebote, die über das Stadtgebiet verteilt waren, wurden sehr gut angenommen.

Jetzt wird Ihre Arbeit durch den zweiten Lockdown unterbrochen.

Leiding Wir haben alle Angebote im November abgesagt – wir haben aber die Hoffnung, dass wir im Dezember noch zwei oder drei Termine anbieten können. Das wäre unter anderem bei den Schwimmlernkursen wichtig. Je länger die Pause dauert, desto weniger förderlich ist es.

Die Schwimmkurse sind vor allem für Kinder gedacht. Müssen sie im November auf jegliche körperliche Betätigung verzichten?

Leiding Natürlich nicht. Es gibt seit September im Engelsberger Hof, im Walder Stadtpark, im Volksgarten und im Bärenloch jeweils einen Bewegungsparcours. Dieses schöne Angebot für Kinder und Familien geht auch in Coronazeiten weiter. Viele Eltern und Großeltern haben ihre Kinder und Enkel schon begleitet und uns dann eine E-Mail geschickt, um eine Urkunde für die jungen Teilnehmer zu erhalten. Rund 120 haben wir bereits versandt. Außerdem veröffentlichen wir demnächst auf unserer Internetseite eine Ideensammlung mit Draußen-Angeboten wie der „Schatztruhe“, die aus einem Eierkarton gebastelt wird. In ihr sammeln die Kinder beispielsweise Eicheln, Moos oder Gras und Kiefernnadeln.

Steht das Programm für 2021 schon fest?

Leiding Ich bin noch bei der abschließenden Planung. Wir möchten am 30. November mit den Neuanmeldungen starten. Es wird allerdings nichts Gedrucktes geben, die Angebote findet man dann über die Homepage www.sbw-solingen.de. Ein Heft zu drucken, das wäre wegen der vielen momentanen Unklarheiten nicht realisierbar.

Da Sie zwei Aufgabengebiete haben: Wo drückt die Vereine der Schuh?

Leiding Aus ihrer und unserer Sicht muss das Thema Sanierungsstau in den Hallen mehr in den Blickpunkt rücken. Sie sind teilweise noch auf dem Stand wie vor 30 Jahren. Viele Leute werden verschreckt, wenn sie etwa die Umkleidekabinen oder Duschen sehen. Bei anstehenden Sanierungen wäre der Einbezug der Vereine eine wichtige beziehungsweise notwendige Verbesserung. Hier gibt es viele Ideen und mögliche Synergieeffekte. Zurzeit müssen sie sich mit dem Vorhandenen zufriedengeben, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Die meisten Hallen sind Teil der Schulstandorte. Mein Wunsch wäre, dass sie mehr in den Bereich des Stadtdienstes Sport und Freizeit rücken.

Der Sportbund hat seine Jahreshauptversammlung von April auf Oktober verschoben – und sie dann wegen Corona wieder ausfallen lassen.

Leiding Wir hoffen jetzt, die Versammlung im nächsten Frühjahr nachholen zu können. Wir sind aber schnell zu der Entscheidung gekommen, dass eine Umsetzung in gewohnter Art und Weise nicht zu verantworten wäre. Wir sehen uns als verantwortungsvolles Vorbild und möchten somit unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.

Für das laufende Jahr sagen Sie einen Verlust von gut 18.000 Euro voraus.

Leiding Auch an uns sind die Auswirkungen von Corona nicht spurlos vorbeigegangen. Wir befinden uns jedoch im Gegensatz zu anderen Institutionen in der glücklichen Lage, noch auf Rücklagen zurückgreifen zu können.

Was machen Sie mit den Präsentkörben, die in Ihrer Geschäftsstelle in der City stehen?