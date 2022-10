Gastronomie in Solingen : Ein Besuch im neu eröffneten Restaurant Maku

Sascha Novakovic (l.) führt die Geschäfte des Maku gemeinsam mit Patu Habacht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Nach dem „Soft Opening“ empfängt das Maku im modernisierten ehemaligen Flora-Frey-Gebäude jetzt Gäste an vier Tagen in der Woche. Das kostet ein Besuch im Restaurant an der Prinzenstraße in Ohligs.