Essen gehen in der Innenstadt Das kann Solingens neuer „Gastro Guide“

Solingen · Um die Innenstadt zu stärken, hat die Stadt Solingen ein Stadtentwicklungskonzept aufgelegt. Ein Bestandteil davon ist der „Gastro Guide“, der potenziellen Gästen Appetit auf ein kulinarisches Erlebnis in der City machen will. Was dahinter steckt.

22.07.2024 , 06:00 Uhr

Der „Gastro Guide“ will Appetit auf das kulinarische Angebot der Innenstadt machen – und damit zugleich Solingens City stärken. Foto: Alexandra Rüttgen