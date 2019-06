Schwimmbäder in Solingen : Heidebad öffnet – Bädergesellschaft sucht Personal

Das Heidebad öffnet an Pfingstsamstag. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Pfingstsamstag öffnet das Heidebad seine Pforten. Bauarbeiten verzögerten einen früheren Saisonstart.

Personelle Engpässe zwingen die Bädergesellschaft der Stadt Solingen dazu, dass an beiden Pfingstfeiertagen das Sportbad Klingenhalle geschlossen bleibt. Dafür startet am kommenden Samstag, 8. Juni, nun die Badesaison im Heidebad.

Das einzig in städtische Regie verbliebene Freibad inmitten des Naturschutzgebietes Ohligser Heide sollte eigentlich schon am 30. Mai öffnen. Bauarbeitern an der Filteranlage verzögerten jedoch eine frühere Öffnung. Das Heidebad hat ab Samstag täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter können sich die Zeiten ändern. Informationen dazu gibt es über eine Bandansage (Telefon 7 63 12) und auf Facebook (Freibad Heide Solingen).

Schwimmspaß am Pfingstwochenende bietet auch das Familienbad Vogelsang: Es hat am Samstag von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet sowie an beiden Pfingsfeiertagen (Sonntag, 9. Juni, und Montag, 10. Juni) von 6.30 bis 18 Uhr. Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Schließung.