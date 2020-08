Interview Dr. Frank Lungenstrass : Galileum baut auf viele Unterstützer

Trotz der zeitweisen Schließung durch die Corona-Pandemie hat das Solinger Planetarium die Besucherprognose im ersten Jahr seit seiner Eröffnung übertroffen. Wir haben mit Geschäftsführer Dr. Frank Lungenstrass gesprochen.

Einrichtung Das Planetarium mit angeschlossener Sternwarte im Kugelgasbehälter im Stadtwerke-Park am Walter-Horn-Weg 1 ging am 5. Juli 2019 an den Start. Träger ist die 1921 gegründete Walter-Horn-Gesellschaft, die auch die Vorgänger-Sternwarte betrieb.

Lungenstraß Im Moment reden wir sicherlich mehr über Schadensbegrenzung als echten wirtschaftlichen Betrieb. Wir sind aber deutlich im Aufwind. Im Haus konnten wir eine getrennte Wegeführung einrichten, durch die sich die Besucher beim Betreten und Verlassen der Räume nicht in die Quere kommen. Inzwischen dürften wir das Planetarium sogar voll machen, worauf wir aber aus Sicherheitsgründen verzichten. Von unseren 84 Sitzplätzen sind ab dem nächsten Wochenende 50 und ab Ende August bis zu 60 verfügbar. So werden weiterhin Abstände eingehalten. Bis wir wieder in ein wirtschaftliches Fahrwasser kommen, wird es sicherlich 2021 werden. Aber wir sind in der Situation, dass auch die ersten Anmeldungen von Schulklassen wieder eingehen. Und von solchen Gruppenveranstaltungen lebt das Planetarium schließlich mindestens zur Hälfte. Klar ist: Wir werden in diesem Jahr nicht über 60 Personen gehen. Aus der selben Schule, oder besser, aus derselben Jahrgangsstufe, werden wir höchstens zwei Klassen pro Termin annehmen und getrennt platzieren.