Landwirtschaft in Solingen : Das Comeback der Erdbeere

Marc Meinsma verkauft seine Erdbeeren auch mit Hilfe eines neuen Automaten. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Schlechtes Wetter im Mai macht den Juni zu dem, was er eigentlich immer war: zum Erdbeermonat. Die Preise werden mit dem erhöhten Angebot und Beginn der Freilandernte wieder sinken.

Zu feucht, zu kalt: Es war kein Frühling, der Erdbeerproduzenten in guter Erinnerung bleiben wird. Manchem Kunden auch nicht. Denn was rar ist, wird teuer. Deshalb kostete das Kilo Erdbeeren schon einmal zehn Euro – und der höhere Preis war nicht in jedem Fall Garant dafür, dass die roten Früchte nicht hart und eher geschmacklos waren. Aber mit dem Wetterumschwung wird ab dieser Woche alles anders. „Wir haben diese Woche gerade mit dem Pflücken angefangen“, sagt Theo Höffken vom Naturland-Bauernhof Gut Hohenscheid („Et Höffken“), der aber nur auf rund 500 Quadratmetern Erdbeeren anbaut.

Auf dem Bauernhof Meinsma in Gräfrath wachsen die Erdbeerpflanzen auf einem Hektar – und der in diesem Jahr neu aufgestellte Erdbeer-Automat ist seit Montag wieder gefüllt. Am Sonntag waren noch zu wenig Früchte reif geworden; die Saisonarbeiter aus Rumänien, die schon vor 14 Tagen kamen, übernahmen andere Tätigkeiten auf dem Hof. „Die Erdbeere ist mit Abstand die anspruchsvollste Kultur, die wir anbauen“, erläutert Marc Meinsma. „Sie ist sehr empfindlich.“

Info Kann man auch selbst pflücken? Anbieter Gut Nesselrath will das Feld zum Selbstpflücken am 10. Juni öffnen („vielleicht auch früher“). Auch in Gräfrath sollen Kunden selbst ernten dürfen. „Wann es losgeht, entscheiden wir spontan“, sagt Marc Meinsma. bauernhof-meinsma.de www.gut-nesselrath.de www.et-hoeffken.de

Der Sohn von Landwirt Knut Meinsma setzte sich schon während seiner Ausbildung an der Fachschule für einen neuen Betriebszweig ein. „Ich wollte gerne in den Obstbaubereich gehen“, erzählt der staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt. Seit fünf Jahren werden deshalb Erdbeeren an der Lützowstraße angebaut – während beispielsweise der Erdbeerhof Meis in Widdert vor drei Jahren die „zeitintensive“ Produktion beendete. „Wir arbeiten im Schnitt zwölf Stunden am Tag“, berichtet Marc Meinsma – wobei die Familie aber auch Rinder und Kühe hält und daneben beispielsweise Kartoffeln, Gemüse und Obst anbietet.

„Clery“ heißt die Erdbeersorte, die zurzeit reif wird. An einigen der Pflanzen auf dem Feld kann man noch die Schäden sehen, die in der letzten Woche durch Hagel entstanden sind. Im Tunnel daneben blieb alles heil. „Langfristig wird es so sein, dass in Deutschland der Freilandanbau verschwindet“, vermutet der 26-Jährige. „Das hat auch den Vorteil, dass deutlich weniger Pflanzenschutz benötigt wird.“

Auch auf den Feldern bei Gut Nesselrath an der Wupper hat das schlechte Wetter Spuren hinterlassen. „Ein Jahr wie dieses hatten wir lange nicht mehr“, sagt Christian Conrads. Wie der Gräfrather Familienbetrieb wirtschaftet auch das Leichlinger Gut in der fünften Generation – baut aber schon seit rund vier Jahrzehnten Erdbeeren an. Von Plastik hält Christian Conrads eigentlich nicht viel. Aber bereits 2014 mussten die Leichlinger ihre Pflanzen abdecken. „Das ist die Methode, die wir auch nächstes Jahr wieder angehen“, blickt der Landwirt voraus.

Elf Sorten baut der Familienbetrieb mit Hilfe polnischer Kräfte auf 4,5 Hektar an („das größte Erdbeerfeld in Leichlingen“) und verkauft sie unter anderem auch im eigenen Laden in Aufderhöhe. Von der Sorte Lambada hält Conrads besonders viel: „Sie ist der Kracher.“ Leider gebe es bei Erdbeeren aber keine Sorte, die Geschmack und Haltbarkeit in sich vereine. „Es lohnt sich, auf die Freilandernte zu warten“, unterstreicht er. „Sie bringt unglaublich viel Aroma mit.“ Wenn das Wetter so bleibe, dauere es noch eine gute Woche, bis sich der Boden auf die nötigen 15 bis 18 Grad erwärmt habe.

Dann können aber viele Erdbeeren auf einmal reif werden – und die Kunden wahrscheinlich günstiger einkaufen oder selbst pflücken. „Es ist noch nicht dagewesen, dass der Preis so lange so hoch war“, kommentiert Christian Conrads.