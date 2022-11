Factoring in Solingen : Dienstleister sorgt für rasche Bezahlung

Factoring in Solingen

Solingen Die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH betreut derzeit 110 Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen. Die überwiegend mittelständischen Kunden werden vor Forderungsausfällen bewahrt.

Damit sei der Factoring-Kunde unabhängig vom Zahlungsverhalten seiner Kunden und zugleich nicht darauf angewiesen, mit teuren Krediten Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Zwar stellten jetzt bei einer Befragung unter 191 Mittelständlern in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen neun von zehn Unternehmen heraus, dass ihre Kunden innerhalb von 30 Tagen die Rechnungen bezahlen. Doch sechs Prozent der Firmen berichteten, dass sie länger als zwei Monate auf ihr Geld warten müssten.

Kunden Die derzeit 110 Kunden von Crefo-Factoring Rhein-Wupper sitzen in Solingen, Remscheid, Leverkusen, Burscheid, Leichlingen, Langenfeld, Haan, Hückeswagen, Monheim, Radevormwald und Wermelskirchen.

Derzeit betreut Crefo Factoring Rhein-Wupper 110 Kunden in der Region. Gut ein Drittel davon sind mittelständische Unternehmen mit zehn bis 500 Beschäftigten. „Unter unseren Kunden sind auch viele Kleinstunternehmen und wenige Großunternehmen. Der durchschnittliche Umsatz der Firmen liegt bei knapp über einer Million Euro“, sagt Andreas Koch.

Crefo Factoring Rhein-Wupper : Diese Firma verdient an offenen Rechnungen in Leverkusen und Leichlingen

Der Geschäftsführer spricht bislang von einem „guten Jahr“ für Crefo Factoring Rhein-Wupper. Das 1999 gegründete Unternehmen zählt zehn Mitarbeiter und wickelte bis Ende Oktober dieses Jahres rund 64.300 Rechnungen an 13.574 Debitoren ab. Rund 10,5 Prozent der Rechnungen gingen an Debitoren im Ausland – „überwiegend innerhalb der europäischen Union“, so Koch. Insgesamt hat die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH bis Ende Oktober dieses Jahres ein Auftragsvolumen von knapp 119,8 Millionen Euro abgewickelt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der Factoring-Umsatz 112,6 Millionen Euro. Bis zum Jahresschluss 2021 erhöhte sich der Umsatz dann schließlich auf 135,5 Millionen Euro.