Insolvenzen : Creditreform: Millionenschäden durch Insolvenzen

Solingen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Solingen von der Kuller Straße hat für das Jahr 2021 „Neugründungen, Löschungen und Insolvenzen“ untersucht. Letztere verursacht einen Schaden in Millionenhöhe.

In Solingen ist für das Jahr 2021 ein deutlicher Zuwachs an wirtschaftsaktiven Unternehmen zu verzeichnen. 1143 Neugründungen stehen in 2021 einer mit 1019 gestiegenen Zahl an Abmeldungen gegenüber. Das bedeutet, so Creditreform, dass 124 Selbstständige mehr in der Klingenstadt zu Buche schlagen werden.