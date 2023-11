Neubauprojekt in Solingen Countdown für Sparkassen-Umzug läuft

Der Neubau wird fünf-, vier- und dreigeschossig konzipiert, was der Hanglage des innerstädtischen Grundstückes geschuldet ist. Entsprechend tief musste die Baugrube ausgehoben werden. Doch nicht überall gleich: Zwischen 5,50 Metern an der Ecke Max-Leven-Gasse / Kölner Straße und 8,50 Metern an der Ecke Am Neumarkt / Peter-Knecht-Straße reicht hier die Spanne. Vorgesehen sind drei Innenhöfe – einer davon mit Glasdach. Darunter wird sich die Haupt-Geschäftsstelle des Finanzinstitutes befinden.