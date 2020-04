Coronavirus : Sechstes Todesopfer in Solingen

Sechstes Todesopfer in Solingen

Die Klinik Bethanien in Solingen hat eine Infektionsambulanz. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung ist in Solingen auf sechs gestiegen. Ein 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen starb in der Lungenfachklinik Bethanien.

Das Coronavirus hat jetzt in Solingen ein weiteres Todesopfer erfordert. Nach Angaben der städtischen Pressestelle ist ein 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen in der Lungenfachklinik Bethanien in Aufderhöhe gestorben.