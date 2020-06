Pandemie in Solingen : Corona-Massentests in Altenheimen

Info

Test Abstriche aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum geben Auskunft über eine Infektion mit dem Coronavirus. Bei den Tests handelt es sich um sogenannte PCR-Tests. die Abkürzung steht für den englischen Namen der „Polymerase-Ketten-Reaktion“.

Zahl In Solingen gibt es über 30 Senioreneinrichtungen, darunter die drei städtischen Heime Gerhard-Berting-Haus in Wald, Eugen-Maurer-Haus in Gräfrath und das Elisabeth-Roock-Haus in Höhscheid. Anfang April waren zwei Bewohner in zwei nicht städtischen Heimen positiv auf das Coronavirus getestet worden.