Interview : Kämmerer erwartet 40 Millionen Euro Verlust

Solingen Die Stadt Solingen fordert angesichts der Corona-Krise einen kommunalen Rettungsschirm durch den Bund und das Land NRW. Die Gewerbesteuereinnahmen brechen in diesem Jahr um mindestens 25 Millionen Euro ein.

Weeke Nein. Er schafft, wenn genehmigt, die Grundlage für viele Aktivitäten der Stadt. Beispielsweise die Durchführung der Investitionsmaßnahmen oder die Auszahlung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Die Arbeit, die intensive Beratung und die gute politische Abstimmung der Fraktionen untereinander waren also nicht vergebens, sondern wesentliche Voraussetzung damit es jetzt überhaupt weitergehen kann.

Zur Person Ralf Weeke ist 51 Jahre alt und seit Juli 2008 Kämmerer der Stadt Solingen. Zuvor – in den Jahren 2001 bis 2008 – war er Dezernent für Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit, Vermögen. Zudem ist der studierte Betriebswirt seit März des Jahres 2016 auch Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen (BSG).

Weeke Ja. Corona und der Rest des Haushaltes werden separat betrachtet. Alle corona-bedingten Mehraufwendungen sind zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Beschäftigten notwendig und werden unabhängig vom übrigen Haushalt getätigt. Der übrige Haushalt wird wie geplant so sparsam wie möglich mit klaren Bewirtschaftungsvorgaben abgewickelt.

Wie hoch schätzen Sie die Mehrausgaben am Ende des Jahres ein und welche Erwartungen haben Sie hinsichtlich der Einnahmen beziehungsweise Steuerausfälle?

Weeke Das ist derzeit noch schwer zu prognostizieren. Corona wird eine Vielzahl von Haushaltspositionen negativ beeinflussen. Besonders heftig wird uns der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen treffen. Hier erwarte ich mindestens 25 Millionen Euro weniger. Aber auch bei den übrigen Einnahmen vom Einkommensteueranteil bis zu den Elternbeiträgen werden deutliche Rückgänge auftreten. Gleichzeitig steigen die Ausgaben, sowohl unmittelbar beispielsweise für die Schutzmaterialien oder mittelbar beispielsweise die Sozialkosten, deutlich an. Insgesamt habe ich mich statt einer „schwarzen Null“ für das Jahr 2020 auf einen Jahresverlust von mindestens 40 Millionen Euro eingestellt.

Weeke Die Sparanstrengungen waren alles andere als umsonst. Immerhin haben wir bereits zwei Mal (2018 und 2019) einen kleinen Jahresüberschuss erzielt und aus eigener Kraft Kassenkredite von rund 50 Millionen Euro zurückgezahlt. Außerdem waren sie Voraussetzung dafür, überhaupt im größeren Stil zum Beispiel in unsere Schulen, Kitas und Feuerwachen investieren zu dürfen. Allerdings können wir – wie schon ausgeführt – ohne einen Corona-Rettungsschirm für Kommunen künftige Haushalte nicht mehr ausgleichen und müssten neue Kassenkredite aufnehmen.

Solingen bekommt in diesem Jahr noch 6,5 Millionen Euro über den Stärkungspakt Stadtfinanzen vom Land, 2021 gibt es dann nach bisheriger Lesart nichts mehr. Muss das Land den Stärkungspakt für die derzeit teilnehmenden Städte neu auflegen? Welche Erwartungen haben Sie hier an das Land?

Weeke Ich habe die Erwartungshaltung an das Land, dass es – insbesondere für seine finanzschwachen Kommunen wie Solingen, Remscheid, Wuppertal oder viele Ruhrgebietskommunen – dauerhaft konkrete und regelmäßige Unterstützungsleistungen gibt, die deutlich über die bisherige Gemeindefinanzierung hinausgehen. Geschieht dies nicht, war der ganze Stärkungspakt vergeblich, weil wir in die schlimme Situation des permanenten Nothaushaltes wie vor 2012 zurückfallen – mit allen Konsequenzen.

Der Haushalt 2020 sah noch ein kleines Plus bei den Einnahmen vor. Müssen wir in diesem und in den Folgejahren wieder mit Schulden leben?