Corona in Solingen : Der Inzidenzwert steigt weiter an

Solingen Der Corona-Inzidenzwert in Solingen steigt weiter an. Am Dienstag meldete die Stadt einen Wert von 169,6. Am Montag lag er bei 161,4.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 7127 bestätigte Fälle gemeldet. Aktuell sind 491 Personen infiziert, 29 von ihnen werden stationär behandelt. 6480 Menschen sind wieder genesen. 156 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 270 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. In Quarantäne befinden sich derzeit 1727 Personen.

(red)