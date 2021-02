Corona in Solingen : Inzidenzwert ist wieder gesunken

Solingen Das Auf und Ab der Corona-Zahlen in der Stadt Solingen hielt auch am Freitag an. 350 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Inzidenzwert reduzierte sich von 133,1 auf 118,7. Das entspricht 189 Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 6291 bestätigte Fälle gemeldet worden. 31 Patienten werden derzeit stationär in einem der drei Krankenhäuser behandelt. Die übrigen werden ambulant betreut. 143 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1201 Personen. Verlassen haben die Quarantäne bisher 24.331 Personen, die im Verlaufe der Pandemie dazu aufgefordert waren, zu Hause zu bleiben.

(uwv)