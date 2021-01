Corona in Solingen : Impfung der über 80-Jährigen ab 1. Februar

Noch ist kein Betrieb im Impfzentrum in der City. OB Tim Kurzbach hofft aber, dass sich dies ab 1. Februar ändern wird. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Stadt schreibt die Senioren ab Montag an, die Terminvergabe erfolgt ab 25. Januar an der telefonischen Hotline unter der Nummer 116 117.

Die Stadt hatte eine fristgerechte Punktlandung hingelegt. Auf den Tag genau vor einem Monat, am 15. Dezember, wurde das Solinger Impfzentrum im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in der City auf Weisung des Landes fertiggestellt. Wobei es mittlerweile ernsthafte Anzeichen dafür gibt, dass die Zeit des Wartens bald vorbei ist – und die Ärzte sowie Helfer an der oberen Hauptstraße endlich loslegen können.

Denn wie die Stadt nun bekannt gegeben hat, sollen ab 1. Februar die groß angelegten Corona-Schutzimpfungen für über 80-Jährige beginnen. „Ziel ist es, an diesem Tag die Türen des Impfzentrums zu öffnen“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Donnerstag. Parallel kündigte der OB im Rahmen einer Pressekonferenz an, schon ab nächsten Montag, 18. Januar, gingen die entsprechenden Schreiben der Stadt an die rund 11.000 impfberechtigten Senioren heraus.

INFO Lage in Kliniken entspannt sich leicht Am Donnerstag wurden in Solingen insgesamt 27 neue positive Corona-Tests registriert. Damit sind aktuell 275 Menschen positiv getestet. Bereits den zweiten Tag in Folge wurde kein mit Corona in Zusammenhang stehender Todesfall gemeldet. Damit liegt die Zahl der Todesopfer weiter bei 118. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging zurück. Sie lag am Donnerstag bei einem Wert von 109,9 Fällen je 100.000 Einwohner. Weitere Fälle der sogenannten England-Mutation traten nicht auf. Und auch die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich laut Stadt leicht. So werden zurzeit 13 Patienten auf Intensivstationen betreut, 37 befinden sich in Isolation.

Anmeldung Alle Bürger, die einen Brief von der Stadt erhalten, müssen sich ab Montag 25. Januar, einen festen Impftermin geben lassen. Dies erfolgt über die Telefon-Hotline 116 117. Das Procedere liegt in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. An der Hotline muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Bei der Stadt sind keine Terminvereinbarungen möglich.

Impfberechtigte In der anstehenden Impfrunde sind alle Bürger über 80 Jahre aufgerufen, sich impfen zu lassen. Die Impfung erfolgt im Impfzentrum. Die Stadt rät, dass sich Menschen, die nicht uneingeschränkt mobil sind, beim Hausarzt eine Krankenfahrt verordnen lassen. Zur Prioritätsgruppe 1 gehören ferner 3700 Bewohner und Angestellte in Alteneinrichtungen, die ab 18. Februar in den Heimen die zweite Impfdosis erhalten. Auch Mitarbeiter von Kliniken sind ab Montag an der Reihe. Deren Impfungen erfolgen ebenfalls vor Ort.

Impfstoff Die Stadt rechnet damit, dass in den folgenden Wochen jeweils 880 Impfdosen verfügbar sind. Davon werden 660 an die Senioren verimpft. 160 Dosen stehen für Rettungskräfte bereit. Die im Februar startende Impfrunde dürfte sich also nach aktuellem Stand über etliche Wochen ziehen.

Bettlägrige Menschen Bürger, die bettlägrig sind und von Pflegediensten betreut werden, müssen sich laut übergeordneter Regelung noch gedulden. Sie kommen erst später dran, wenn einfacher zu kühlende Impfstoffe zur Verfügung stehen.

Schulen und Kitas In der Schüler-Notbetreuung befinden sich momentan 781 Kinder. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Grundschüler. Die Quote liegt bei etwa 13 Prozent bei Kita-Kindern bei 40 Prozent. Die Betreuungszeiten in den Kitas variieren ab zehn Stunden. Die Stadt glaubt, dass die Quote bei einer Fortdauer des Lockdowns steigt.