Coronavirus : Corona-Fälle in einem Altenheim

Corona-Fälle in einem Altenheim

(red) In der Senioren-Residenz am Theater sind zwei Bewohnerinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, eine von ihnen wird im Krankenhaus Bethanien behandelt. Zwei weitere Bewohner zeigen Infektions-Symptome, die Testergebnisse stehen allerdings noch aus. Dies teilt die städtische Pressestelle am Samstag mit.