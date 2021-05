Aktuelle Corona-Situation in Solingen : Erstimpfung ab Montag nur bei Hausärzten

Ab Montag können im Impfzentrum für voraussichtlich zwei Wochen nur noch Folgeimpfungen vorgenommen werden. Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Ab kommendem Montag hat das Impfzentrum weniger Impfstoff zur Verfügung, so dass vorerst nur Zweitimpfungen durchgeführt werden. Bei der Stadt verweist man daher auf die Arztpraxen.

Ab dem kommenden Montag steht im Solinger Impfzentrum im ehemaligen Kaufhof-Gebäude kein Impfstoff mehr für Erstimpfungen zur Verfügung. Das erklärte am Donnerstag der Leiter des Impfzentrums, Udo Stock. „Wir werden deshalb nur Zweitimpfungen vornehmen. Das reduzierte Angebot gilt laut Landesregierung zunächst für zwei Wochen“, sagte Stock. Dies betreffe nicht nur das Solinger Impfzentrum, sondern sei NRW-weit so. Über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein können von daher keine Termin für Erstimpfungen vereinbart werden. Stock: „Uns haben deswegen viele Beschwerden erreicht. Wir können aber im Moment nur an die Arztpraxen verweisen.“

Rund 7000 (Erst-) Impfungen pro Woche müssten von daher die Arztpraxen leisten. Ob das so gelingt, hängt natürlich vom zur Verfügung stehenden Impfstoff ab. Oberbürgermeister Tim Kurzbach bezeichnete die Situation als bitter: „Wir könnten impfen, uns fehlt aber der Impfstoff. Das ist gerade in einer Phase der Lockerungen unbefriedigend.“

Info Coronavirus erfordert vier weitere Todesfälle Vier weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Zwei Personen waren unter 60 Jahre alt, eine über 60 und eine über 90. Das berichtet die städtische Pressestelle am Donnerstag. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 191. Geringfügig gefallen ist der Inzidenzwert, und zwar auf 52,7. In den vergangenen sieben Tagen sind damit 84 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Aktuell sind 230 Personen nachgewiesen infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie in Solingen wurden bisher 9150 bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Solingen hat am Donnerstag einen Inzidenzwert von 52,7 erreicht und befindet sich damit laut der ab heute geltenden neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in Stufe drei (Inzidenzwerte 50 bis 100). Die wird laut Rechtsdezernent Jan Welzel auch in Gänze in der Klingenstadt umgesetzt – mit den dafür vorgesehenen Lockerungen in Bereichen wie Sport, Freizeit, Theater, Kino und unter anderem Tourismus und Gastronomie. Weitere Lockerungen erfolgen in Stufe zwei (Inzidenzwerte zwischen 35 und 50) und Stufe eins (unter 35).

Doch Welzel und Kurzbach mahnen zur weiteren Vorsicht. „Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. So wie der Fahrstuhl jetzt heruntergegangen ist und einen Inzidenzwert von knapp über 50 erreicht hat, so schnell kann es auch wieder aufwärts gehen“, sagte der Oberbürgermeister.

◁ In Solingen wurde bislang mehr als 72.000 Erstimpfungen vorgenommen, zwei Drittel davon im Impfzentrum. Foto: Peter Meuter (Archiv) Foto: Peter Meuter

Zumal am Donnerstag 21 neue Corona-Fälle gezählt wurden. „Um einen Inzidenzwert von stabil unter 50 und somit weitere Lockerungen zu erhalten, dürfen täglich nur elf Neuerkrankungen hinzukommen. Oder acht, wenn wir unter 35 kommen wollen“, rechnete Jan Welzel vor. Das wäre allerdings eine optimistische Variante. Deswegen sei es weiterhin sehr wichtig, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen – insbesondere dort, wo viele Menschen zusammenkommen.

Stand Donnerstag wurden 72.006 Erstimpfungen verabreicht – darunter 20.647 in den Arztpraxen. Darüber hinaus gab es 21.937 Folgeimfungen (4195 in den Arztpraxen). Nach Angaben der Leiterin des Stadtdienstes Gesundheit, Dr. Annette Heibges, wurden in den 73 Testzentren im Stadtgebiet 23.334 Tests durchgeführt. „Lediglich 29 davon waren positiv“, sagte Heibges. Hinzu kamen 1213 PCR-Tests in Bethanien. Hier verzeichnete man eine Rate von 64 positiven Fällen. Bei den PCR-Tests waren knapp 90 Prozent Mutationen. Überwiegend die britische Variante ist weiter in Solingen verbreitet. „Wir haben keine indische oder eine andere bedrohliche Variante festgestellt“, erklärte die Leiterin des Stadtdienstes Gesundheit.