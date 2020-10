Müllabfuhr in Solingen : Ab Dienstag wieder Vollservice bei den Restmülltonnen

Solingen Corona bedingte Einschränkungen bei der Müllabfuhr sind wieder vorbei. Die Biotonnen werden seit Montag wieder geleert. Bei den Restmülltonnen bieten die Technischen Betriebe ab Dienstag wieder Vollservice an.

Mehrere Müllwerker hatten sich mit dem Virus infiziert, etliche Kollegen mussten daraufhin in Quarantäne. „Wir haben alle Mitarbeitenden der Müllabfuhr getestet und so eine weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehens verhindert“, sagt Martin Wegner, Leiter der Technischen Betriebe Solingen. Nachdem einige Mitarbeitende jetzt die Quarantäne verlassen konnten, wird der Betrieb nun weitestgehend wieder aufgenommen. So wurden am Montag die baunen Biobehälter wieder im gewohnten Rhythmus geleert.