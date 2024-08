Einsatz in Solingen Container brennt vor Schneidwaren-Firma

Solingen · In der Nacht zu Dienstag ging ein Müllcontainer an der Tersteegenstraße in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Unternehmensgebäude verhindern.

13.08.2024 , 10:42 Uhr

Die Feuerwehr Solingen wurde am Montagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs in der Tersteegenstraße gerufen. Foto: Gianni Gattus

Die Feuerwehr Solingen wurde am Montagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Tersteegenstraße gerufen. Dort war ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr berichtet, war ein Mitarbeiter der benachbarten Firma Haribo auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der unklaren Lage wurde neben zwei Wachen der Berufsfeuerwehr (Mitte und Wald) auch die Löscheinheit 6 der Freiwilligen Feuerwehr Gräfrath alarmiert. Die Einsatzkräfte der Wache aus Wald konnten den brennenden Müllcontainer rasch löschen und verhinderten so möglicherweise einen Großbrand. Nachdem der Betreiber der betroffenen Firma eingetroffen war, wurde die Halle im Inneren auf mögliche Rauch- oder Brandschäden untersucht. An der Fassade des Gebäudes entstand durch den Brand ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(arue/gat)