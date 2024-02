Stand-Up-Format in Solingen Der „Comedy Punch Club“ ist wieder da – nur größer

Wie schon so oft im „Comedy Punch Club“ fungierte Chris Tall bei der Comeback-Premiere im Walder Stadtsaal als Moderator – obwohl sein Terminkalender aktuell keine Auftritte vorsieht, weil er mit seinem Autor am neuen Bühnenprogramm feilt. Mit „Schönheit braucht Platz“ startet der Wahl-Hamburger im März seine Tournee. Eine bereits erfolgte Absage seiner Managerin nahm Chris Tall als bekennender CPC-Fan kurzerhand zurück, auch weil er um die gute Gelegenheit wusste, in Solingen neue Sachen zu testen – so wie er und viele seiner bekannten Comedian-Kollegen es im „Getaway“ schon so oft getan haben.