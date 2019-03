Kulturzentrum: Cobra feiert Silbernes Jubiläum

Merscheid Rund 45.000 Menschen besuchen jährlich die Einrichtung. 7000 Karten für die Jubiläumsveranstaltung verkauft.

Vorführung In ihrem Jubiläumsjahr führt die Cobra einen besonderen Film vor: „Wir sind Juden aus Breslau“. In dem Film werden 14 Zeitzeugen gezeigt, die sich an ihre Kindheit unter der Schreckensherrschaft der Nazis erinnern. Die Cobra veranstaltet am Mittwoch, 10. April, eine Vorführung für Schulklassen. Anmeldungen per Mail an a.stock@cobra-solingen.de

Das Jubiläumsjahr soll über Monate ausgiebig gefeiert werden. Die große Jubiläumsveranstaltung findet allerdings nicht in den Cobra-Räumen in der Merscheider Straße statt, sondern im Walder Stadion: Popsänger Sasha ist der Topact des Konzertes am 22. Juni, bei dem die Veranstalter auf 9000 Gäste hoffen. „7000 Karten sind bereits weg“, freut sich Geschäftsführerin Anja Stock. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die verbliebenen 2000 Karten auch verkaufen“. Ein weiteres Jubiläumskonzert soll am 30. März in den Cobra-Räumen stattfinden: Gemeinsam mit dem Solinger Unternehmen Job-Express präsentiert die Cobra die Rebel Tell Band. Seit fünf Jahren unterstütze Daniel Buscher mit seiner Firma die Veranstaltungen in der Cobra, sagt Anja Stock. Damit zähle er zu den Unternehmen in der Stadt, die als wichtige Sponsoren zum Überleben beitragen: „Wir brauchen viele dieser Unterstützer – und sind dankbar, sie zu haben.“