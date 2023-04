Solinger Kulturzentrum Cobra erwartet Schadensbericht am Montag

Zwei Konzerte wurden inzwischen in den Walder Stadtsaal verlegt: die Auftritte der Bands „She‘s got balls“ Anfang April und „My‘tallica“ am gestrigen Freitagabend. Wie und wo das weitere Programm aus dem Kalender der Kultureinrichtung über die Bühne gehen kann, ist hingegen noch offen. Ob der Walder Stadtsaal als genereller Ausweichort für zukünftige Veranstaltungen in Frage kommt, ist allerdings allein schon wegen seiner Größe fraglich, wie auch Cobra-Geschäftsführerin Anja Stock bestätigt: „Für manches wäre er überdimensioniert.“ Sie erhofft sich nun vom Termin Anfang der Woche Klarheit, um Planungssicherheit für die nächste Zeit zu bekommen.