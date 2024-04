Größerer Feuerwehreinsatz Chlorgas in Schwimmhalle von Solinger Förderschule ausgetreten

Solingen · In einer Schule mit Schwimmbad in Solingen ist Chlorgas ausgetreten. Vor Ort waren Einsatzkräfte in speziellen Schutzanzügen zu sehen.

12.04.2024 , 13:20 Uhr

14 Bilder Feuerwehreinsatz wegen Chlorgas an Förderschule in Solingen 14 Bilder Foto: Tim Oelbermann

Wie die Polizei mitteilte, kam es deshalb am Freitag (12. April 2024) zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein technischer Defekt an einer Pumpe hatte ersten Erkenntnissen zufolge dazu geführt. Vor Ort waren Einsatzkräfte in speziellen Schutzanzügen zu sehen. Der Schulunterricht wurde aufgrund des Vorfalls am Morgen beendet, die Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Verletzt worden sei niemand. Austretendes Chlorgas verursacht in Schwimmbädern immer wieder Verletzungen wie Atemwegsreizungen, starken Husten und tränende Augen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuerwehreinsatz wegen Chlorgas an Förderschule in Solingen

(dw/dpa)