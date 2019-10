Auszeichnung : Cem Özdemir erhält „Schärfste Klinge“

Info

Preis Die Verleihung der Schärfsten Klinge erfolgt seit 1978 in unregelmäßigen Abständen. Cem Özdemir ist der 13. Preisträger. Die Schärfste Klinge wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich fair und engagiert für öffentliches Interesse einsetzen und sich dabei eines besonders geschliffenen Stils in Wortwahl und Darstellungsform bedienen.

Preisträger Cem Özdemir, am 21. Dezember 1965 in Bad Urach geboren, ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 1981 ist er Mitglied bei den Grünen. Von 2004 bis 2009 war er Abgeordneter des Europäischen Parlamentes. Zehn Jahre, von 2008 bis 2018, war Özdemir Bundesvorsitzender der Grünen.