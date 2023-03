Solingen will Gebäude an Investor verkaufen CDU verlangt Garantien bei Verkauf des Alten Bahnhofs

Solingen · Die Ankündigung der Stadt, den alten Solinger Hauptbahnhof am Südpark verkaufen zu wollen, ist an Bedingungen an die Käufer genüpft. Auch die CDU erwartet feste Zusagen. Sonst drohe ein Ausverkauf des städtischen Tafelsilbers.

13.03.2023, 07:40 Uhr

Der alte Hauptbahnhof in Mitte wurde im Rahmen der Regionale 2006 umgestaltet. Inzwischen ist aber schon wieder ein Sanierungsstau in Millionenhöhe aufgelaufen. Nun will die Stadt das Gebäude verkaufen. Foto: Peter Meuter

Die Solinger Christdemokraten wollen dem von der Stadt geplanten Verkauf des Alten Hauptbahnhofs in Mitte an einen Investor nur zustimmen, wenn das Gebäude auch nach einem Eigentümerwechsel der Öffentlichkeit weiter wie bisher zur Verfügung stehen wird. Das hat der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Daniel Flemm, am Wochenende klar gemacht, nachdem die Verwaltung zuvor angekündigt hatte, sich von der im Zuge der Regionale 2006 umgebauten Immobilie trennen zu wollen.