Stadtdienst Integration : Caren Tuchel folgt auf Anne Wehkamp als Integrationsbeauftragte

Anne Wehkamp (r.) übergibt im Stadtdienst Integration mit Dezernentin Dagmar Becker (M.) symbolisch den Schlüssel an die neue Leiterin Caren Tuchel. Foto: Peter Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Die 54-Jährige übernimmt die Leitung des Stadtdienstes von Anne Wehkamp. Die verabschiedet sich nach fast 20 Jahren vom Amt in Altersteilzeit.

Nicht nur der bloße Name der Funktion hat sich geändert: Als Anne Wehkamp im Mai 2002 zur Ausländerbeauftragten der Stadt Solingen wurde, hat es in ihrem Aufgabenbereich neben ihr noch eine weitere halbe Stelle in der Verwaltung gegeben.