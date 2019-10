Business Breakfast in Solingen : „Ständig mit der Zukunft beschäftigen“

Solingen Die CDU Solingen und die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der Partei veranstalteten erstmals ein Business Breakfast. Thema war der Brexit, Gastgeber war das Schneidwaren- und Besteckunternehmen Carl Mertens.

Der Exportanteil der Firma Carl Mertens liegt bei rund 60 Prozent. Nach Großbritannien verkauft das vor 100 Jahren gegründete Besteck- und Schneidwarenunternehmen vom Krahenhöher Weg, das nach der Übernahme der Solinger Traditionsfirma Edaco im Sommer dieses Jahres neuerdings auch Rasiermesser im Sortiment hat, gerade einmal Waren im Wert von 5000 Euro jährlich.

Geschäftsführer Curt Mertens, gleichzeitig auch Vizepräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), ließ es sich am Dienstag dennoch nicht nehmen, als Gastgeber eines Business Breakfast zu fungieren, zu dem die CDU Solingen und die Mittelstandsvereinigung der Christdemokraten erstmals eingeladen hatte. Thema: der Brexit.

Das Schneidwaren- und Besteckunternehmen Mertens wurde 1919 geründet. Nach der Übernahme des Rasiermesserherstellers Edaco beschäftigt Mertens rund 30 Mitarbeiter.

Das Thema war mit Blick auf den 31. Oktober vor Wochen bewusst gewählt worden, sagte CDU-Vorsitzender Sebastian Haug. Auch wenn nun eine Verlängerung der Frist bis zum 31. Januar kommenden Jahres vereinbart worden ist, habe der Ausstieg von Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) nicht an Brisanz verloren. „Der Brexit kommt“, erklärte Jakob Steffen. Der Inhaber und Geschäftsführer der J.S. Research KG aus Wuppertal war einer der Redner, der in den Mertens-Unternehmensräumen über den Brexit referierten. Von daher sollten sich die Firmen auf den Brexit einstellen und entsprechende Weichen stellen. „Der Brexit wird auch bei einer möglichen Neuwahl in Großbritannien das entscheidende Thema sein“, sagte Steffen. Er riet den Unternehmen, vorbereitende Arbeiten wie die Beantragung von Zollnummern, nicht auf die lange Bank zu schieben.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der bergische Abgeordnete Jürgen Hardt, sieht mehrere Gründe dafür, warum Großbritannien heraus aus der EU will. „Die Briten haben zu keinem Zeitpunkt die EU komplett angenommen. Vieles wurde nur halbherzig mitgemacht“, berichtete Jürgen Hardt. Überdies machte der CDU-Politiker bei einzelnen Mandatsträgern in England eine „schockierende Unkenntnis über die EU“ aus. Hardt glaubt, dass der Ausstieg Ende Januar 2020 noch nicht das letzte Wort ist, eventuell könne es ein zweites Referendum in Verbindung mit Neuwahlen geben, so die Einschätzung des bergischen Bundestagsabgeordneten.

Unsicherheiten und Unwägbarkeiten mit dem Brexit werden die Unternehmen in den nächsten Wochen somit weiter begleiten. Unwägbarkeiten sieht aber auch der Unternehmer Curt Mertens wenn schon nicht beim Brexit für seinen Betrieb, sondern im täglichen Geschäftsverlauf. „Wir müssen uns deswegen ständig mit der Zukunft beschäftigen und diese gestalten. Das ist für einen kleinen Nischenanbieter, wie wir es sind, äußerst wichtig.“ Unter anderem die Auslandsmärkte USA, Japan und China beliefert das Schneidwaren- und Besteckunternehmen vom Krahenhöher Weg mit Produkten „Made in Solingen“. Ein großer Einzelkunde sitzt aber auch in Ägypten. „Gute Qualität ist wichtig und wir haben Lieferanten, mit denen wir bereits seit Jahrzehnten zusammenarbeiten“, sagte Curt Mertens zu den Teilnehmern des Business Breakfast. Die Veranstaltung wurde von Sebastian Haug und dem MIT-Vorsitzenden Waldemar Gluch moderiert.

