Bauarbeiten : Burger Landstraße bekommt neue Fahrbahndecke

Solingen Am Montag, 24. Februar, beginnt der letzte Bauabschnitt zur Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Unterburg.

Gearbeitet wird zwischen Hasencleverstraße und Wupperbrücke, auch dafür ist eine Vollsperrung notwendig. Von Solingen aus ist die Zufahrt zur Hasencleverstraße frei, im Anschluss ist die Eschbachstraße inklusive Wupperbrücke gesperrt. Der Fahrzeugverkehr in den Ortskern fließt aus Richtung Solingen ab Krahenhöhe über die großräumige Umleitung Müngsten, Remscheid-Vieringhausen. Aus Richtung Wermelskirchen und A 1 ist Unterburg nach mehrmonatiger Sperrung dagegen wieder erreichbar, es ist aber nicht möglich, nach Solingen und zur Hasencleverstraße durchzufahren. Am Freitag, 13. März, wird die Vollsperrung komplett aufgehoben.

Diese Arbeiten sind mit den größten Einschränkungen verbunden. Sie sollen deshalb erledigt sein, wenn am 13. März die Vollsperrung in Unterburg aufgehoben wird. Damit wird die Zeit des ohnehin sehr geringen Verkehrsaufkommens genutzt. Nur so kann mit Sicherheitsposten gearbeitet werden, Fahrzeuge können passieren. Würde der Verkehr wie gewohnt fließen, wäre eine solche Sicherung nicht möglich. Sobald die Decke fertig ist, wird bis ins Frühjahr an den Straßenrändern gearbeitet.