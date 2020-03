Ortsumbau : Burg: CDU fordert Abbau der Leuchten

Solingen Die neuen Straßenlaternen sorgen für reichlich Ärger in Unterburg.

Die Christdemokraten in Burg / Höhscheid verlangen, dass die neuen Straßenlaternen in Unterburg so schnell wie möglich wieder dort aufgestellt werden, wo auch schon ihre Vorgänger standen. Aus diesem Grund will die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Burg / Höhscheid für die nächste Sitzung des Gremiums in der kommenden Woche einen entsprechenden Antrag einbringen.