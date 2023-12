Verein „Christopher Street Day Solingen“ „Bunte Bude“ für die LGBTQ-Gemeinde

Verschiedener Anliegen hat sich der Verein im ersten Jahr seines Bestehens schon angenommen. „Wir wurden zum Beispiel bei Mobbing in der Schule angesprochen“, sagt Baron. Kontakt habe man dabei zum Antidiskriminierungsprojekt Schlau e.V. aufgenommen. Überhaupt ist der CSD-Verein in der Region vernetzt und unterstützte bereits eine Initiative mit gleicher Zielsetzung in Leverkusen. Gute Kontakte gebe es auch nach Remscheid und Wuppertal, berichtet Baron. 60 Mitglieder hat Christoper Street Day Solingen e.V. mittlerweile. Weitere Mitgliedsanträge lagen am Eröffnungstag der Anlaufstelle auf dem Tisch. Die Zahl derer, an die sich die Angebote im Besonderen wenden, ist aber natürlich weitaus größer: Jenen Schätzungen zufolge, nach denen bis zu zehn Prozent der Bevölkerung der LGBTQ-Gemeinde angehören, dürften es sich dabei laut Baron um rund 16.000 Einwohner der Klingenstadt handeln.