Am Neumarkt in Solingen : „Bunt statt Braun“ plant Speeddating-Demo

Solingen Das Solinger Bündnis „Bunt statt Braun“ will am Freitag, 4. September, bei einer Demonstration auf dem Neumarkt in der City erstmals eine neue Form des Protestes ausprobieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während bislang bei Kundgebungen rechter Gruppen stets zeitgleich laufende Gegendemonstrationen durchgeführt wurden, plant „Bunt statt Braun“ diesmal eine Art Speeddating-Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Diese soll um 17 Uhr beginnen und sich an eine Wahlkampf-Veranstaltung der AfD anschließen. Dabei ist vorgesehen, dass Teilnehmer aus den rund 60 Mitgliedsorganisationen des Bündnisses auftreten und nacheinander ein kurzes Statement von einer Minute zum Motto der Demo „Solingen hält zusammen“ abgeben. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, dass der Merscheider Männergesangverein am Freitag auftritt.

Politische Parteien sind ebenfalls eingeladen, sich an der Demonstration zu beteiligen. Allerdings, so war am Montag aus dem Bündnis „Bunt statt Braun“ zu hören, sollten die Auftritte der Parteien auf dem Neumarkt nicht zu Wahlkampfzwecken genutzt werden.

(or)