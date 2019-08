Vorbereitungen zur Bundeskonferenz : Wirtschaftsnachwuchs kommt ins Bergische

Bergisches Land Vom 19. bis 22. September veranstalten die Wirtschaftsjunioren die Bundeskonferenz im Städtedreieck. 160 Programmpunkte sind geplant.

Die Solinger Firmen BIA, Flügel CSS, item Industrietechnik, Codecentric, Instana, Güde und Kretzer bieten unter anderem Betriebsbesichtigungen an, ebenso die Technischen Betriebe Solingen, die das Müllheizkraftwerk vorstellen. Auf Erlebnistour können die Fach- und Führungskräfte im 3D Start-Up-Campus-NRW im Gründer- und Technologiezentrum am Grünewald gehen. Programmpunkt ist auch das kürzlich eröffnete Galileum im Stadtwerke-Park in Ohligs. „Wir gehen davon aus, dass jeder Teilnehmer vier bis fünf Programmpunkte am Tag plus die jeweilige Abendveranstaltung mitmacht und so das Bergische Städtedreieck für jeden in nachhaltiger Erinnerung bleibt“, sagt Nicolas Spengler.