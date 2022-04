Ittertal in Solingen : Bürgerinitiative lehnt neue Gewerbeflächen ab

Solingen „Rettet das Ittertal“ drängt auf eine schnelle Herausnahme des Buschfelds aus dem Regionalplan. Und die von den Liberalen erhobene Forderung nach Ersatzflächen sei schlicht und ergreifend überflüssig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bürgerinitiative „Rettet das Ittertal“ begrüßt nach eigener Aussage prinzipiell die Entscheidung des Solinger Stadtrats, der in der vergangenen Woche beschlossen hatte, wenn möglich einen neuen Anlauf zum Erhalt des Buschfelds zwischen Ohligs und Wald in seiner heutigen Form zu nehmen. Gleichzeitig lehnt die Initiative aber den von der FDP erwirkten Zusatz ab, wonach anstelle des Buschfeldes nun binnen eines Jahres bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf andere für Gewerbe vorgesehene Flächen benannt werden sollen, ehe es zu einer Herausnahme des Buschfeldes aus dem maßgeblichen Regionalplan kommt.

Der Hintergrund: Nach dem Dafürhalten der Bürgerinitiative sind in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Brachflächen hinzugekommen, weswegen darauf verzichtet werden könne, Ersatzflächen zu benennen. So gebe es durch Firmenaufgaben beziehungsweise -verlagerungen längst ein Angebot an potenziellen Gewerbeflächen in Solingen, dass die Fläche des Buschfeldes übertreffe. Und deshalb, so die Initiative „Rettet das Ittertal“, sei die von den Liberalen erhobene Forderung schlicht und ergreifend überflüssig.

Vielmehr will die Bürgerinitiative, dass die Stadt Solingen nun in Sachen Buschfeld aufs Tempo drückt. „Es ist Aufgabe des Oberbürgermeisters Tim Kurzbach und der Stadtverwaltung, in den nächsten Monaten die Bezirksregierung Düsseldorf aufzufordern, dem Regionalrat die Herausnahme Buschfelds zu empfehlen“, sagte der Sprecher der Initiative, Ingo Hill, am zurückliegenden Wochenende.

Darüber hinaus sieht Hill aber auch die Parteien in der Pflicht. „Wir fordern die Ratsfraktionen und insbesondere SPD und CDU auf, ihren bei der Kommunalwahl wiederholten öffentlichen Zusagen für den Erhalt Buschfelds Taten folgen zu lassen. Dies sollte jetzt auf der Ebene des Regionalrats geschehen, nachdem die Umsetzung der vorherigen drei Stadtratsbeschlüsse dann im Regionalrat – jeweils an den Vertreter von CDU und FDP – scheiterten. Aufgrund der veränderten Mehrheitsverhältnisse und der Zusagen der CDU-Ratsfraktion wäre eine Mehrheit für den Antrag diesmal gegeben“, so Hill. Ziel müsse es sein, nicht die „letzten Wald- und Grünflächen zu betonieren“ , sondern stattdessen den „Solinger Grüngürtel“ zu erhalten, hieß es vonseiten der Bürgerinitiative „Rettet das Ittertal“.

(or)