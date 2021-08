Von der Straßenreinigung zur Stadtbildpflege : „Bürger finden die Kontrollen gut“

Norbert Motzfeld (2.v.r.) und Sachgebietsleiter Manuel Graf (l.) mit den Stadtbildwarten Ali Yildirim und Uwe Stamm (r.) an ihrem elektrisch betriebenen Einsatzfahrzeug. Foto: Fred Lothar Melchior

Interview Solingen Norbert Motzfeld, Teilbetriebsleiter der Technischen Betriebe Solingen, spricht über das neue Team der „Stadtbildwarte“ sowie dessen Aufgaben.

Von Fred Lothar Melchior

Über „Stadtbildpflege“ wird in Solingen schon länger gesprochen. Von den 2017 angekündigten „Stadtbildwarten“ hat man dann aber lange nichts gehört.

Motzfeld Das liegt auch daran, dass wir die ersten beiden Stadtbildwarte Ali Yildirim und Uwe Stamm zwar schon im April 2020 eingestellt haben, sie aber erst seit zwei, drei Monaten im originären Einsatz sind. Nach ihrer Einstellung wechselten sie direkt zum Ordnungsdienst, wo sie wegen der Pandemie gebraucht wurden.

Info 160 TBS-Beschäftigte mit „grünen“ Aufgaben Zur Person Norbert Motzfeld (64) ist Leiter des TBS-Teilbetriebs Stadtgrün und Stadtbildpflege. Der gebürtige Dormagener ist seit 32 Jahren in unterschiedlichen Bereichen für die Stadt tätig. Er und sein Team haben beispielsweise die Neuausrichtung des Straßengrüns initiiert. Für die vorbildliche Begrünung gab es 2020 einen Bundespreis. Der Landschaftsarchitekt engagiert sich in Fachgremien wie der Gartenamtsleiter-Konferenz des Städtetags. Norbert Motzfeld ist verheiratet und hat vier Kinder. Technische Betriebe Die TBS haben rund 600 Mitarbeiter. Zirka 160 von ihnen arbeiten für den Teilbetrieb Stadtgrün und Stadtbildpflege. Dreck-weg-Tag Nach der durch Corona erzwungenen Pause wird es am 25. September wieder einen Dreck-weg-Tag geben, an dem sich jeder beteiligen kann. Danach folgt die Müllsammelwoche für Kitas und Schulen. Hundekot-Beutel Hundehalter bekommen an acht Stellen kostenlos eine Rolle mit Kotbeuteln aus einem plastikfreien, biologisch abbaubaren Material – etwa im Bürgerbüro.

Was für ihre heutige Tätigkeit aber nicht uninteressant war . . .

Motzfeld Es war gut, weil sie in den Ordnungstätigkeiten geschult wurden und direkt die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt haben, mit denen sie heute zusammenarbeiten. Andererseits war es schlecht, weil sie ein Jahr lang nicht für die Aufgaben präsent waren, für die sie ausgewählt wurden.

Welche Aufgaben sind das?

Motzfeld Es geht darum, die Einhaltung der Straßenordnung und der Straßenreinigungssatzung zu kontrollieren. Wir wollen Präsenz zeigen, die Öffentlichkeit informieren und Müll möglichst schnell entfernen.

Womit hatten Uwe Stamm und Ali Yildirim in den ersten Monaten besonders zu tun?

Motzfeld Hundekot ist immer ein Thema – etwa auf den beiden großen städtischen Friedhöfen in Gräfrath und Ohligs. Auf den Friedhöfen hatten sich Gruppen gebildet, die ihre Hunde unangeleint laufen ließen. Angehörige der Verstorbenen beschwerten sich über Haufen auf den Gräbern. Bei gutem Wetter waren die Stadtbildwarte verstärkt in den Grünanlagen unterwegs, beispielsweise am Engelsberger Hof, wo gerne auch außerhalb der offiziellen Plätze gegrillt wird. Und natürlich ging es um wilde Kippen, unter anderem an den Standorten von Glascontainern.

Wie treten die Warte auf, wenn etwas nicht in Ordnung ist?

Motzfeld Sie weisen sich aus und machen auf das falsche Verhalten aufmerksam. Wir machen die Erfahrung, dass die Bürger die Kontrollen positiv aufnehmen. Dass sie es gut finden, wenn für alle dieselben Spielregeln gelten. Wir sammeln noch die Erfahrungen, hatten aber bisher keinen Fall, wo es eskaliert ist.

Wenn das Team trotzdem einmal auf Unbelehrbare trifft: Schreibt es dann Knöllchen?

Motzfeld Die beiden sollen „unterschwellig“ tätig sein. Bußgelder zu verhängen, ist Aufgabe des Stadtdienstes Ordnung, mit dem auch die Idee der Stadtbildwarte entwickelt wurde. In derartigen Fällen werden Kollegen vom Ordnungsdienst gerufen. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob es sich um ein erstes oder ein wiederholtes Vergehen handelt.

Bleibt es bei zwei Stadtbildwarten? Und kann das eigentlich jeder werden?

Motzfeld Neue Stellen sind in der Prüfung. Die beiden könnten den Grundstock für ein Team bilden. Wir denken dabei an TBS-Mitarbeiter, die ihre bisherigen Aufgaben aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr ausüben können. Für die Tätigkeit ist aber nicht jeder geeignet. Ali Yildirim und Uwe Stamm wurden ganz bewusst ausgewählt: Sie sind motiviert, können bestimmt auftreten, sind nicht konfliktscheu, aber gleichzeitig emphatisch. Außerdem ist es gut, dass sie unterschiedlich alt sind und dass Ali Yildirim einen Migrationshintergrund hat.

Solange es nur zwei Stadtbildwarte gibt: Habe ich als nicht regelkonformer Bürger nach Büroschluss Ruhe vor ihnen ?

Motzfeld Das Team hat flexible Arbeitszeiten und ist auch abends sowie an Wochenenden unterwegs. Der größte Erfolg wäre es, wenn sich die Kontrollen herumsprechen.

Sind die Stadtbildwarte eine Solinger Erfindung? Und warum heißen sie ausgerechnet „Warte“?

Motzfeld Wir haben die Stellenbeschreibung selbst entwickelt, weil wir den Bedarf erkannt haben. Wir haben unsere Sichtweise erweitert und den Switch gemacht von der Straßenreinigung zur Stadtbildpflege. Bürger haben sich oft beschwert, weil sie den Eindruck hatten, dass nicht genug kontrolliert wird. Es gibt ähnliche Ansätze in anderen Städten – etwa in Hamburg. In Corona-Zeiten haben wir uns aber nicht mehr so aktiv mit anderen Kommunen ausgetauscht. Wir wissen, dass ähnliche Aufgaben in anderen Städten von „Mülldetektiven“ bewältigt werden.

Apropos Müll: Finden die Solinger, die zu bequem sind, ihren Abfall mit nach Hause zu nehmen, genügend Behälter in der Stadt?

Motzfeld Wir sind dabei, unser Abfallbehälter-Konzept zu verändern. In den Grünanlagen, an Fußwegen, Wanderparkplätzen und den Zugängen zu Naherholungsgebieten werden zusätzliche Abfallbehälter aufgestellt, um Streumüll zu verhindern. An den Stellen, wo es besonders viel Müll gibt, werden größere Behälter mit bis zu 700 Liter Fassungsvermögen und Saisontonnen platziert. Auf den Friedhöfen sind zudem die Betonringe in die Jahre gekommen. Für die Leerung größerer Behälter brauchen wir sogenannte Engstellenfahrzeuge, gerne mit Elektromotor. Deren Beschaffung haben wir angestoßen. Wir fühlen uns für die Sauberkeit der Stadt verantwortlich.

Dem Reinen ist alles rein. Kann man Sauberkeit messen?