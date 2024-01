Einsatzkräfte von Barrikaden aus mit Böllern beworfen Solinger sind entsetzt von Silvesterkrawallen

Nicht nur an der Hasselstraße wurden in Solingen in der Silvesternacht Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen: Auch bei einem Feuer an der Jaspersstraße, wo es einen Zimmerbrand gab, wurde eine Rakete auf die Besatzung eines Löschfahrzeugs abgefeuert. Darüber hinaus wurde ein Rettungswagen auf der Alarmfahrt zum Städtischen Klinikum mit Raketen beschossen und getroffen. In beiden Fällen kam es zum Glück weder zu Personenschäden, noch zu Schäden an den Fahrzeugen beziehungsweise deren Ausrüstung.