Radfahren in Solingen Bündnis drückt bei Veloroute 2 aufs Tempo

Sicherheit In den Augen der besagten Gruppen und Verbände würde eine Routenführung über Nebenstraßen keineswegs die Unfallgefahr für Zweiradfahrer verringern. Vielmehr werde eine entsprechende Velorouten-Infrastruktur auf der Merscheider Straße die Sichtbarkeit der Radfahrer – und damit auch deren Sicherheit – verbessern. Die Radler „müssten weniger befürchten, in waghalsigen Abständen überholt oder von aufschwingenden Autotüren getroffen zu werden“, sagt der Vorsitzende des ADFC in Solingen, Bernhard Stoer, der auch Vorteile für Autofahrer zu entdecken glaubt. Diese hätten auf einer umgebauten Merscheider Straße nämlich „leichter die Möglichkeit, sicher zu überholen“. Eine Führung der Veloroute über Nebenstraßen sei hingegen schon aufgrund der damit verbundenen Umwege ungünstig – und Radfahrer würden dort „bewusst aus dem Blick der Autofahrenden auf der Hauptstraße genommen“, so Stoer.