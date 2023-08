Bauarbeiten in Solingen Brücken am Haltepunkt Mitte werden saniert

Solingen · In drei Bauabschnitten werden rund um den Bahn-Haltepunkt Brücken saniert und Busspuren erneuert. Gestartet wird am Dienstag, 29. August, an der Brücke Bismarckstraße.

25.08.2023, 12:53 Uhr

Rund um den Bahnhof Mitte wird in den kommenden Wochen an Brücken gearbeitet. Foto: Peter Meuter

Wie die Stadt Solingen mitteilt, werden nacheinander die Brücken Bismarckstraße und Schützenstraße saniert. Erneuert werden die Busspuren, die Brückenabdichtungen und die Übergänge von den Brückenenden zur Straße. Die ersten Arbeiten betreffen die gesamte Fahrbahnbreite auf der Brücke Bismarckstraße parallel zu Längsseite des Haltepunkts. Aufgrund der notwendigen Vollsperrung ist es voraussichtlich drei Wochen lang nicht möglich, von der der Schützenstraße nach rechts in die Bismarckstraße einzubiegen. Die Bushaltestelle in Richtung Innenstadt wird zur Schützenstraße – gegenüber dem Haltepunkt Mitte – verlegt. Deshalb steht in diesem Bereich stadteinwärts nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für Fußgänger gibt es keine Einschränkungen. Im nächsten Schritt wird die Brücke Schützenstraße saniert, zum Abschluss folgen Arbeiten an den beiden Brückenenden, heißt es aus dem Rathaus.

(gra)