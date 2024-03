Nach Feuer in Solingen Brandstiftung – Polizei sucht Mörder von vierköpfiger Familie

Dabei steht aber schon jetzt fest, dass sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in dem Mehrfamilienhaus an der Grünewalder Straße entsetzliche Szenen abgespielt haben müssen. So liefen die ersten Notrufe bei Polizei und Feuerwehr schon kurz nach Ausbruch des Brandes gegen 2.30 Uhr ein. Doch muss es wohl schon zu diesem noch relativ frühen Zeitpunkt insbesondere für die Bewohner im obersten Stockwerk wohl zu spät gewesen sein. Denn aufgrund eines sogenannten Kamineffekts hatten sich die Flammen in dem hölzernen Treppenhaus direkt nach der mutmaßlichen Brandstiftung anscheinend derart rasend ausgebreitet, sodass den vier Opfern aus der Familie am Ende keine Möglichkeit zur Flucht mehr geblieben sein dürfte.