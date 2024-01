Wohnungsbrand in Solingen Brandopfer sehnen sich nach neuem Zuhause

Solingen · Die achtköpfige Familie von Kamal al Bashar lebt nach dem Feuer in ihrer alten Wohnung aktuell in einer Notunterkunft. Unterstützung gibt es von der Initiative „Gräfrath hilft“, in der sich Bashar selbst engagiert.

20.01.2024 , 07:00 Uhr

Am späten Nachmittag des 27. Dezember brach im Wohnhaus an der Sauerbreystraße aus noch immer unklaren Gründen ein Feuer aus. Foto: Gianni Gattus

Von Alexander Riedel