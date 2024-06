Feuer in Solingen Brand in dreistöckigem Haus – 22 Menschen verletzt

Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits Rauch aus mehreren Fenstern an der Vorder- und Hinterseite des dreistöckigen Hauses. Die Bewohner riefen nach Angaben der Feuerwehr um Hilfe. Mit einer Drehleiter wurden zehn Menschen, darunter auch zwei Familien, in Sicherheit gebracht. Das Gebäude ist erst einmal nicht bewohnbar. 12 der 22 Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.