Großeinsatz der Feuerwehr in Solingen Brand an der Weyerstraße nahe einer Tankstelle

(or) Ein Brand an dem Dach eines Gebäudes an der Weyerstraße in Solingen-Wald hielt am Freitagmorgen die Feuerwehr in Atem. Ersten Meldungen zufolge war das Feuer bei Arbeiten ausgebrochen. Die Alarmierung in der Leitstelle der Feuerwehr ging um kurz nach acht Uhr ein.