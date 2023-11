Nach Brand im Müllheizkraftwerk Solingen Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Schäden Einen derartigen Brand habe es in der Geschichte des Müllheizkraftwerks, das 1969 in Betrieb ging, wohl noch nicht gegeben, sagt Tobias Mertenskötter. Die weithin sichtbare Rauchsäule wirkte bedrohlich. Auf dem Dach und am oberen Abschnitt der Außenwand hat das Feuer von außen sichtbare, rußige Spuren hinterlassen. Die Ergebnisse der ersten Untersuchungen nach dem Brand sorgten aber bei der Stadt erst einmal für große Erleichterung: Die Statikprüfung ergab, dass der vom Feuer betroffene Gebäudeteil nicht einsturzgefährdet ist. Schäden seien an „Ölbrenner, Kesselsteuerung, Isolation sowie einzelne baustatische Elemente“ aufgetreten. Es gebe jedoch keinen wirtschaftlichen Totalschaden des Müllkessels. Die genaue Schadenssumme lässt sich indes noch nicht beziffern. Auswirkungen hatte der Brand indes auch auf das Mobilfunknetz in Solingen und Umgebung: Eine Funkanlage von Telefónica auf dem Dach des Müllheizkraftwerks wurde durch das Feuer beschädigt, wie das Unternehmen bestätigt. „Zwischenzeitlich“, heißt es in einer Mitteilung, „können in vielen Fällen umliegende Mobilfunkstandorte die Versorgung übernehmen.“ Eine Bestandsaufnahme der Schäden vor Ort steht noch aus. Neben der Reparatur zerstörter Hardware prüfe man, ob eine „kurzfristige Lösung durch eine Netz-Umplanung möglich“ sei.